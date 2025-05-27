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Кобахидзе раскритиковал Макрона, Мерца и Туска за их поздравление с Днем независимости Грузии

Кобахидзе раскритиковал Макрона, Мерца и Туска за их поздравление с Днем независимости Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе негативно отреагировал на совместное заявление Франции, Германии и Польши в связи с Днем независимости страны, в котором содержалось поздравление грузинскому народу и критика в адрес действующих властей республики.
В регионе
27 мая 2025 г. 14:08
Кобахидзе раскритиковал Макрона, Мерца и Туска за их поздравление с Днем независимости Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе негативно отреагировал на совместное заявление Франции, Германии и Польши в связи с Днем независимости страны, в котором содержалось поздравление грузинскому народу и критика в адрес действующих властей республики.

Как передает Report, грузинским СМИ Кобахидзе заявил о том, что в стране действуют избранные народом власти и искусственное их разделение не только несправедливо, но и "оскорбительно для грузинского народа".

"Дело этикета, чтобы 26 мая не распространять подобное заявление. Это праздничный для нас день и принято в этот день направлять праздничные письма и заявления. Не соблюдаются этикет и протокол, отсюда видно, что они не могут действовать в рамках объективных и даже своих интересов. Люди не могут самостоятельно принимать решения, всем управляет Deep State и это отчетливо видно в Европе", - отметил он.

Лидеры стран "Веймарского треугольника" - президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Польши Дональд Туск и канцлер Германии Фридрих Мерц - в минувший понедельник поздравили с Днем независимости грузинский народ и осудили действия правительства Грузии.

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Версия на английском языке Kobakhidze criticizes Macron, Merz, Tusk for their congratulations on Georgia's Independence Day

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