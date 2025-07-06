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Кобахидзе: Против правительства Грузии велась политика шантажа

Кобахидзе: Против правительства Грузии велась политика шантажа В демократические парламентские выборы, проведенные в Грузии, имело место внешнее вмешательство, однако оно не дало никаких результатов.
В регионе
6 июля 2025 г. 23:25
Кобахидзе: Против правительства Грузии велась политика шантажа

В демократические парламентские выборы, проведенные в Грузии, имело место внешнее вмешательство, однако оно не дало никаких результатов.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в эфире телеканала Imedi.

По его словам, до и после выборов на правительство Грузии оказывалось давление и велась политика шантажа:

"Эти попытки не принесли результата. Некоторые зарубежные официальные лица не могут принять доверие, оказанное грузинским народом правящей силе и политике мира. До выборов велась открытая кампания против правительства и правящей партии. Была прямая внешняя интервенция в демократические выборы, но и она не принесла успеха. Политика шантажа после выборов также обречена на провал".

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Gürcüstan hökumətinə qarşı şantaj siyasəti aparılıb

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