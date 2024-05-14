Кобахидзе прокомментировал отказ Иванишвили во встрече с помощником Госсекретаря США

Он напомнил о судебном споре Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse и его трастовыми компаниями.

"Его 2 миллиарда долларов, которые он доверил Западу, были заморожены. Поэтому позиция Иванишвили заключается в том, что он не может проводить какие-либо встречи под шантажом", - заявил Кобахидзе.

По его словам, шантаж и угрозы не сработали в марте 2022 года, когда средства Иванишвили были заморожены после начала конфликта с Украиной, и не работают даже сейчас.