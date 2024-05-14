Кобахидзе прокомментировал отказ Иванишвили во встрече с помощником Госсекретаря США

Основатель правящей партии "Грузинская мечта-Демократическая Грузия" Бидзина Иванишвили отказался встретиться с прибывающим в Грузию помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном по ряду причин.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в ходе пресс-конференции.
По словам Кобахидзе, он не знает, какие вопросы О'Брайен обсуждает в Грузии. По сообщениям СМИ, координатор санкционной политики Минобороны США приезжает в Грузию с пакетом санкций против Иванишвили.
Он напомнил о судебном споре Иванишвили со швейцарским банком Credit Suisse и его трастовыми компаниями.
"Его 2 миллиарда долларов, которые он доверил Западу, были заморожены. Поэтому позиция Иванишвили заключается в том, что он не может проводить какие-либо встречи под шантажом", - заявил Кобахидзе.
По его словам, шантаж и угрозы не сработали в марте 2022 года, когда средства Иванишвили были заморожены после начала конфликта с Украиной, и не работают даже сейчас.