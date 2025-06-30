Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах

Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал инициативу бывшего президента Саломе Зурабишвили по лидерству в радикальной оппозиции полностью провалившимся проектом.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава правительства отметил, что внутреннее противостояние между Зурабишвили и радикальными оппозиционными силами прогнозировалось заранее.

"Этот проект был обречен на неудачу, и результат оказался таким, как и ожидалось. Конфликт между ними будет углубляться", – подчеркнул Кобахидзе.

Он отметил, что эта попытка, закончившаяся политическим фиаско, еще раз демонстрирует слабость радикальной оппозиции в Грузии.