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Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах

Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах
В регионе
30 июня 2025 г. 14:15
Кобахидзе: Проект лидерства Зурабишвили в оппозиции потерпел крах

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал инициативу бывшего президента Саломе Зурабишвили по лидерству в радикальной оппозиции полностью провалившимся проектом.

Как сообщает грузинское бюро Report, глава правительства отметил, что внутреннее противостояние между Зурабишвили и радикальными оппозиционными силами прогнозировалось заранее.

"Этот проект был обречен на неудачу, и результат оказался таким, как и ожидалось. Конфликт между ними будет углубляться", – подчеркнул Кобахидзе.

Он отметил, что эта попытка, закончившаяся политическим фиаско, еще раз демонстрирует слабость радикальной оппозиции в Грузии.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Zurabişvilinin müxalifətə liderlik layihəsi iflasa uğradı

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