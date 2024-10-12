Кобахидзе призвал правоохранителей пресекать провокации перед выборами

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять особую бдительность и пресекать возможные провокации со стороны оппозиции перед парламентскими выборами 26 октября.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять особую бдительность и пресекать возможные провокации со стороны оппозиции перед парламентскими выборами 26 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На фоне подозрительной попытки незаконно проникнуть в Грузию обвиняемого [в покушении на депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году] Дарчо Хечуашвили и текущих бесед в партийных офисах радикальной оппозиции, призываю все правоохранительные ведомства в последующие две недели проявить особую бдительность и работать над пресечением провокаций с особой внимательностью", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По словам премьера, он не исключает даже покушений, подобных тому, что было совершено на Таргамадзе за три дня до парламентских выборов в 2016 году.

Кобахидзе также призвал оппозицию воздержаться от планирования провокаций. "На любую провокацию государство даст строжайший ответ", - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что избирательная кампания проходит в "беспрецедентно спокойной обстановке", что подтверждает публикация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ накануне.