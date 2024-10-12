О нас

Кобахидзе призвал правоохранителей пресекать провокации перед выборами 

Кобахидзе призвал правоохранителей пресекать провокации перед выборами  Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять особую бдительность и пресекать возможные провокации со стороны оппозиции перед парламентскими выборами 26 октября.
В регионе
12 октября 2024 г. 11:56
Кобахидзе призвал правоохранителей пресекать провокации перед выборами 

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе призвал правоохранителей проявлять особую бдительность и пресекать возможные провокации со стороны оппозиции перед парламентскими выборами 26 октября.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На фоне подозрительной попытки незаконно проникнуть в Грузию обвиняемого [в покушении на депутата Гиви Таргамадзе в 2016 году] Дарчо Хечуашвили и текущих бесед в партийных офисах радикальной оппозиции, призываю все правоохранительные ведомства в последующие две недели проявить особую бдительность и работать над пресечением провокаций с особой внимательностью", - заявил Кобахидзе на брифинге.

По словам премьера, он не исключает даже покушений, подобных тому, что было совершено на Таргамадзе за три дня до парламентских выборов в 2016 году.

Кобахидзе также призвал оппозицию воздержаться от планирования провокаций. "На любую провокацию государство даст строжайший ответ", - подчеркнул премьер.

При этом он отметил, что избирательная кампания проходит в "беспрецедентно спокойной обстановке", что подтверждает публикация Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ накануне.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze hüquq-mühafizə orqanlarını seçkilərdən əvvəl təxribatların qarşısını almağa çağırıb

Самое читаемое

В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
В Азербайджане начиная с вечера завтрашнего дня снизится температура воздуха
7 октября 2024 г. 17:26
Кобахидзе счел абсолютно реальным восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
Кобахидзе счел "абсолютно реальным" восстановление территориальной целостности Грузии мирным путем
11 октября 2024 г. 00:41
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
Завтра в Азербайджане воздух прогреется до 30 градусов
9 октября 2024 г. 13:17
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
Министр: Узбекистан в будущем планирует построить крупную АЭС
7 октября 2024 г. 12:10
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, грозы и град
10 октября 2024 г. 13:08
Футболист Реала Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
Футболист "Реала" Карвахаль получил травму крестообразной связки колена
6 октября 2024 г. 09:21
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
В Грузии назвали сроки голосования по вопросу импичмента Зурабишвили
11 октября 2024 г. 00:22
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ветром объявлено желтое предупреждение
7 октября 2024 г. 16:41
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
Мероприятия в Азербайджане в рамках COP29 будут переводиться на шесть языков
7 октября 2024 г. 14:33
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
В Азербайджане в связи с ожидаемым сильным ветром объявлено желтое предупреждение
6 октября 2024 г. 14:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi