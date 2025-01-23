О нас

Кобахидзе приветствует решение США приостановить выделение средств на развитие другим странам, в том числе Грузии

Кобахидзе приветствует решение США приостановить выделение средств на развитие другим странам, в том числе Грузии Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствует решение президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней американской финансовой помощи иностранным государствам.
В регионе
23 января 2025 г. 15:44
Кобахидзе приветствует решение США приостановить выделение средств на развитие другим странам, в том числе Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствует решение президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней американской финансовой помощи иностранным государствам.

Как передает грузинское бюро “Report”, об этом премьер Грузии заявил сегодня на брифинге.

"Мы не раз говорили в течение последнего времени, особенно после того, как инициировали закон "О прозрачности иностранного влияния", что определенные средства, поступающие в том числе, и из США расходовались не только нецелесообразно, а в определенных случаях шла речь о финансировании революционных процессов", - сказал Кобахидзе.

Он считает, что эта помощь, направляемая и в Грузию, шла и на деструктивную деятельность против грузинского правительства.

Премьер напомнил, что за последние три года в Грузии были четыре попытки совершения революции, которые провалились, и во всех этих случаях было очевидно иностранное, в том числе и американское финансирование.

"Очень важно, что новая администрация США рассматривает этот вопрос", - сказал Кобахидзе.

Он обратил внимание и на заявление новой администрации США, что для любого государства крайне важно отстаивать свои национальные интересы.

"Можно только приветствовать, что в новой администрации США особо уважительно относятся к суверенитету других стран", - сказал Кобахидзе.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Trampın xarici yardım proqramlarını dayandırmaq qərarını alqışlayırıq

Самое читаемое

Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
Эксперт: Публикация переговоров диспетчеров с летчиками AZAL - попытка информационного давления
17 января 2025 г. 18:17
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
Эксперт: Самолет AZAL был подбит ПВО РФ, вопрос - кто дал приказ стрелять по гражданскому лайнеру
20 января 2025 г. 16:34
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
Арестованным по делу Toplum TV предъявлены дополнительные обвинения
17 января 2025 г. 17:16
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
Генпрокурор: Судебное разбирательство по делу армянских сепаратистов ведется в соответствии с законами и конвенциями
20 января 2025 г. 12:17
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
В Баку задержан подозреваемый в мошенничестве на 38 тыс. манатов
17 января 2025 г. 16:43
В Каспийском море произошло землетрясение
В Каспийском море произошло землетрясение
20 января 2025 г. 09:39
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
Кямран Алиев: Обсуждаются результаты расследования причин авиакатастрофы самолета AZAL под Актау
20 января 2025 г. 11:38
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
Сегодня жители Земли смогут наблюдать парад планет
21 января 2025 г. 14:28
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
В Имишли микроавтобус насмерть сбил пешехода
19 января 2025 г. 17:43
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
Завтра в Азербайджане скорость ветра будет достигать 28 м/с
22 января 2025 г. 15:10

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi