Кобахидзе приветствует решение США приостановить выделение средств на развитие другим странам, в том числе Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствует решение президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней американской финансовой помощи иностранным государствам.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе приветствует решение президента США Дональда Трампа о приостановлении на 90 дней американской финансовой помощи иностранным государствам.

Как передает грузинское бюро “Report”, об этом премьер Грузии заявил сегодня на брифинге.

"Мы не раз говорили в течение последнего времени, особенно после того, как инициировали закон "О прозрачности иностранного влияния", что определенные средства, поступающие в том числе, и из США расходовались не только нецелесообразно, а в определенных случаях шла речь о финансировании революционных процессов", - сказал Кобахидзе.

Он считает, что эта помощь, направляемая и в Грузию, шла и на деструктивную деятельность против грузинского правительства.

Премьер напомнил, что за последние три года в Грузии были четыре попытки совершения революции, которые провалились, и во всех этих случаях было очевидно иностранное, в том числе и американское финансирование.

"Очень важно, что новая администрация США рассматривает этот вопрос", - сказал Кобахидзе.

Он обратил внимание и на заявление новой администрации США, что для любого государства крайне важно отстаивать свои национальные интересы.

"Можно только приветствовать, что в новой администрации США особо уважительно относятся к суверенитету других стран", - сказал Кобахидзе.