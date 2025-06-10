Кобахидзе примет участие в заседании межправкомиссии Грузия-Венгрия в Будапеште

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11-12 июня посетит с официальным визитом Венгрию.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе 11-12 июня посетит с официальным визитом Венгрию.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщает пресс-служба премьера.

Он проведет переговоры с венгерским коллегой Виктором Орбаном. Затем состоятся двусторонние переговоры между членами кабинетов министров двух стран.

В рамках визита в Будапеште пройдет второе заседание межправительственной комиссии (МПК) Грузия-Венгрия. Ожидается подписание соглашений о сотрудничестве в сферах сельского хозяйства, энергетики, культуры и инноваций, а также спорта. По итогам МПК запланирована совместная пресс-конференция Кобахидзе и Орбана.

Кобахидзе также проведет переговоры с президентом Венгрии Тамашем Шуйоком и спикером Национального собрания Ласло Кёвером.