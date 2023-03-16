Кобахидзе: Президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути.

"С ее стороны делаются непонятные для нас заявления. Однако скажу и то, что у "глобальной партии войны" есть свой достаточно большой ресурс, и, естественно, под этим влиянием высказываются заявления и позиции, которых фиксирует госпожа Саломе", - заявил Кобахидзе.

Он напомнил о критериях, из-за которых Зурабишвили была отобрана на пост президента, и назвал три фактора, которые обусловили поддержку "Грузинской мечты" ее кандидатуры. Первое - это то, что она является женщиной. Второй важный фактор - ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор - она не была связана с "Нацдвижением". Однако со временем позиции и заявления президента изменились и стали непонятными для правящей команды.

О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.

В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.