Кобахидзе: Президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"

Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути.
"С ее стороны делаются непонятные для нас заявления. Однако скажу и то, что у "глобальной партии войны" есть свой достаточно большой ресурс, и, естественно, под этим влиянием высказываются заявления и позиции, которых фиксирует госпожа Саломе", - заявил Кобахидзе.
Он напомнил о критериях, из-за которых Зурабишвили была отобрана на пост президента, и назвал три фактора, которые обусловили поддержку "Грузинской мечты" ее кандидатуры. Первое - это то, что она является женщиной. Второй важный фактор - ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор - она не была связана с "Нацдвижением". Однако со временем позиции и заявления президента изменились и стали непонятными для правящей команды.
О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.
В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.