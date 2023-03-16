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Кобахидзе: Президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны"

Кобахидзе: Президент Грузии находится под влиянием "глобальной партии войны" Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".
В регионе
16 марта 2023 г. 13:31
Кобахидзе: Президент Грузии находится под влиянием глобальной партии войны

Президент Грузии Саломе Зурабишвили делает непонятные заявления под влиянием крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение".

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Ранее президент поддержала протестующих, которые вышли на улицу против законопроектов об "иноагентах" и назвала их отзыв из парламента победой. Она отметила, что единство, возникшее на улицах Тбилиси, заставило власти учесть голос народа и показать его выбор европейского пути.

"С ее стороны делаются непонятные для нас заявления. Однако скажу и то, что у "глобальной партии войны" есть свой достаточно большой ресурс, и, естественно, под этим влиянием высказываются заявления и позиции, которых фиксирует госпожа Саломе", - заявил Кобахидзе.

Он напомнил о критериях, из-за которых Зурабишвили была отобрана на пост президента, и назвал три фактора, которые обусловили поддержку "Грузинской мечты" ее кандидатуры. Первое - это то, что она является женщиной. Второй важный фактор - ее особая связь с новейшей историей. И третий фактор - она не была связана с "Нацдвижением". Однако со временем позиции и заявления президента изменились и стали непонятными для правящей команды.

О том, что отношения между правящей "Грузинской мечтой" и Зурабишвили начали портиться, стало известно спустя три года ее президентства. Первые, сначала осторожные, попытки выразить недовольство по поводу решений правящей партии президент осуществила в 2021 году.

В марте 2022 года правящая партия "Грузинская мечта" обвинила президента в нарушении Конституции касательно вопроса назначения послов. С тех пор взаимная критика только усиливалась.

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