Кобахидзе: Правительство Грузии призывает ЕС прекратить шантаж в отношении страны

Правительство Грузии призывает Евросоюз прекратить шантаж в отношении страны.

Правительство Грузии призывает Евросоюз прекратить шантаж в отношении страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Шантаж в отношении Грузии должен прекратиться. Это наш призыв к бюрократам Евросоюза. Заявления из Брюсселя о возможной приостановке безвизового режима для Грузии свидетельствует о глубочайшем кризисе в европейской бюрократии", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что правительство Грузии возлагает большие надежды на то, что ситуация в Европе изменится и экономический, демократический и ценностный кризис будет преодолен.

"У нас есть желание стать полноправным государством-членом Евросоюза в 2030 году", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что в последние дни лидеры стран Балтии и Польши выступили с заявлениями о приостановке для Грузии безвизового режима с Евросоюзом.