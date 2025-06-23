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Кобахидзе: Правительство Грузии призывает ЕС прекратить шантаж в отношении страны

Кобахидзе: Правительство Грузии призывает ЕС прекратить шантаж в отношении страны Правительство Грузии призывает Евросоюз прекратить шантаж в отношении страны.
В регионе
23 июня 2025 г. 12:53
Кобахидзе: Правительство Грузии призывает ЕС прекратить шантаж в отношении страны

Правительство Грузии призывает Евросоюз прекратить шантаж в отношении страны.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Шантаж в отношении Грузии должен прекратиться. Это наш призыв к бюрократам Евросоюза. Заявления из Брюсселя о возможной приостановке безвизового режима для Грузии свидетельствует о глубочайшем кризисе в европейской бюрократии", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что правительство Грузии возлагает большие надежды на то, что ситуация в Европе изменится и экономический, демократический и ценностный кризис будет преодолен.

"У нас есть желание стать полноправным государством-членом Евросоюза в 2030 году", - сказал Кобахидзе.

Отметим, что в последние дни лидеры стран Балтии и Польши выступили с заявлениями о приостановке для Грузии безвизового режима с Евросоюзом.

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