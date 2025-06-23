Кобахидзе: Правительство Грузии призывает ЕС прекратить шантаж в отношении страны

Правительство Грузии призывает Евросоюз прекратить шантаж в отношении страны.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.
"Шантаж в отношении Грузии должен прекратиться. Это наш призыв к бюрократам Евросоюза. Заявления из Брюсселя о возможной приостановке безвизового режима для Грузии свидетельствует о глубочайшем кризисе в европейской бюрократии", - отметил он.
При этом он подчеркнул, что правительство Грузии возлагает большие надежды на то, что ситуация в Европе изменится и экономический, демократический и ценностный кризис будет преодолен.
"У нас есть желание стать полноправным государством-членом Евросоюза в 2030 году", - сказал Кобахидзе.
Отметим, что в последние дни лидеры стран Балтии и Польши выступили с заявлениями о приостановке для Грузии безвизового режима с Евросоюзом.