Кобахидзе: Позиция властей Украины из-за ситуации с осужденным Саакашвили оскорбительна

Решение президента Украины Владимира Зеленского предложить послу Грузии покинуть Киев из-за ситуации с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили является оскорбительным для грузинских властей.

Решение президента Украины Владимира Зеленского предложить послу Грузии покинуть Киев из-за ситуации с осужденным экс-президентом Михаилом Саакашвили является оскорбительным для грузинских властей.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik-Грузия, об этом заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.

Он заявил, что не хочет "заходить далеко, комментируя эту тему", по той простой причине, что речь идет о президенте страны, в которой в настоящее время конфликт.

"Но, в общем, эта позиция властей Украины для нас оскорбительна", - сказал Кобахидзе.

По словам Кобахидзе, оппоненты "Грузинской мечты" сами признались, что конкретные высокопоставленные украинские чиновники участвовали в приезде Саакашвили в Грузию.

"А сейчас когда те же власти требуют возвращения Саакашвили в Украину, это, конечно же, содержит оскорбительные признаки... Наше желание сохранить пусть даже односторонний дружественный режим отношений с Украиной", - добавил он.

Зеленский 3 июля поручил МИД Украины вызвать посла Грузии, выразить решительный протест из-за ситуации с Саакашвили и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для консультаций с Тбилиси. Он также призвал власти Грузии передать им Саакашвили, гражданина Украины, для необходимого лечения и ухода.