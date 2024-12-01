Кобахидзе: Посол ЕС, положите на стол документ о начале переговоров, я подпишу его сегодня

Напомню послу ЕС, положите на стол документ о начале переговоров, я подпишу его сегодня.

Напомню послу ЕС, положите на стол документ о начале переговоров, я подпишу его сегодня.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на пресс-конференции.

По словам премьера, распространяется ложная информация о том, что правительство Грузии останавливает процесс европейской интеграции.

"В нашем первом заявлении и во всех заявлениях до сегодняшнего дня мы подчеркивали и по-прежнему отмечаем, что не останавливаем процесс европейской интеграции, наоборот, мы усиливаем наш потенциал, чтобы обеспечить членство Грузии в Евросоюзе к 2030 году. На этом фоне постыдно и тревожно, что посол ЕС вовлечен в дезинформационную кампанию, проводимую радикальной оппозицией и ее НПО или средствами массовой информации. Естественно, такие события также серьезно подрывают доверие грузинского общества к европейской бюрократии. Я хочу еще раз напомнить послу ЕС, положите на стол документ о начале переговоров, я подпишу его сегодня...вместо шантажа. Это наша позиция, и мы ожидаем такого же ценностного подхода от европейских структур, потому что это требование грузинского общества", - добавил он.