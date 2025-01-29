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Кобахидзе посетит Армению с рабочим визитом

Кобахидзе посетит Армению с рабочим визитом Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе 30 января прибудет в Армени. с рабочим визитом.
В регионе
29 января 2025 г. 16:30
Кобахидзе посетит Армению с рабочим визитом

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе 30 января прибудет в Армени. с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе визита планируется встреча премьер-министров Армении и Грузии — Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе. Сначала состоится частная беседа лидеров двух стран, после чего пройдет очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое также будет возглавлено премьер-министрами.

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Версия на английском языке Kobakhidze to pay working visit to Armenia
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri Ermənistana işgüzar səfər edəcək

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