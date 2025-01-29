Кобахидзе посетит Армению с рабочим визитом

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе 30 января прибудет в Армени. с рабочим визитом.

Делегация во главе с премьер-министром Грузии Ираклием Кобахидзе 30 января прибудет в Армени. с рабочим визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

В ходе визита планируется встреча премьер-министров Армении и Грузии — Никола Пашиняна и Ираклия Кобахидзе. Сначала состоится частная беседа лидеров двух стран, после чего пройдет очередное заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Арменией и Грузией, которое также будет возглавлено премьер-министрами.