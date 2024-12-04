Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная

Срок пребывания на посту у президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, она не сможет стать лидером оппозиции.

Срок пребывания на посту у президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, она не сможет стать лидером оппозиции.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу.

"Некоторые хотят ее (Зурабишвили - ред.) представить в качестве лидера радикальной оппозиции. Я хочу всем напомнить, что ее президентский срок истекает 29 декабря. Конечно, попытка сделать ее лидером оппозиции абсолютно провальная. Поэтому у нее нет возможности действовать против интересов Грузии", - сказал премьер.

Отметим, что между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и Зурабишвили несколько лет сохраняются разногласия. Отношения обострились после того, как Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.