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Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная

Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная Срок пребывания на посту у президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, она не сможет стать лидером оппозиции.
В регионе
4 декабря 2024 г. 20:41
Кобахидзе: Попытка сделать Зурабишвили лидером оппозиции абсолютно провальная

Срок пребывания на посту у президента Грузии Саломе Зурабишвили истекает 29 декабря, она не сможет стать лидером оппозиции.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе в интервью венгерскому политическому YouTube-каналу.

"Некоторые хотят ее (Зурабишвили - ред.) представить в качестве лидера радикальной оппозиции. Я хочу всем напомнить, что ее президентский срок истекает 29 декабря. Конечно, попытка сделать ее лидером оппозиции абсолютно провальная. Поэтому у нее нет возможности действовать против интересов Грузии", - сказал премьер.

Отметим, что между правящей партией "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" и Зурабишвили несколько лет сохраняются разногласия. Отношения обострились после того, как Зурабишвили отказалась признавать результаты парламентских выборов, которые состоялись 26 октября.

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