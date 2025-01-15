Кобахидзе: Оппозиция в Грузии поставила себя в "суицидальное положение"

2025 год должен стать в Грузии годом полной нейтрализации этой политической силы, которая называется коллективным Нацдвижением (обобщенное название оппозиции – ред.).

2025 год должен стать в Грузии годом полной нейтрализации этой политической силы, которая называется коллективным Нацдвижением (обобщенное название оппозиции – ред.).

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в комментарии журналистам.

Он подчеркнул, что оппозиция поставила себя в "суицидальное положение" саботажем работы государственных учреждений. Этим, по его словам, они провоцируют начало процесса, который закончится их "окончательной нейтрализацией".

Устранение угрозы от оппозиции, по мнению Кобахидзе, важно не только для демократической системы Грузии, но и для ее беспрепятственного развития.

Руслан Гасанов