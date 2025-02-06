Кобахидзе обвинил USAID в финансировании дестабилизирующих ситуацию организаций

Грузинские НПО, зачастую финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID), были и остаются причастны к попыткам раскачать ситуацию в стране.

Грузинские НПО, зачастую финансируемые Агентством США по международному развитию (USAID), были и остаются причастны к попыткам раскачать ситуацию в стране.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом сообщил журналистам премьер-министр Ираклий Кобахидзе.

В качестве примера он привел НПО "Международное общество справедливых выборов и демократии" (ISFED), которая также финансируется USAID. Кобахидзе утверждает, что на парламентских выборах 2020 года эта организация подтасовала результаты параллельного подсчета итогов голосования, что должно было спровоцировать волнения в обществе.

"Вы и сейчас видите, как развиваются процессы. В авангарде попыток революции стоят как раз финансируемые из-за рубежа НПО, это организации, которые получают финансирование от USAID, NED (Национальный фонд поддержки демократии). Их уже открыто критикует и новая американская администрация", - подчеркнул он.

Кобахидзе выразил надежду на то, что при новой администрации США, прежде всего, изменится подход посольства США к грузинскому народу и грузинскому государству и "прекратится уродливая координация, существовавшая между посольством, USAID, NED и другими соответствующими структурами".