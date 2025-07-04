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Кобахидзе обвинил ЕС в давлении на власти Грузии

Кобахидзе обвинил ЕС в давлении на власти Грузии Грузинские власти ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление.
В регионе
4 июля 2025 г. 03:18
Кобахидзе обвинил ЕС в давлении на власти Грузии

Грузинские власти ожидают улучшения отношений с Евросоюзом, но Брюссель лишь продолжает оказывать давление.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Имеди" заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По его словам, сегодняшнее отношение европейских бюрократов к избранным грузинским народом властям является "продолжением их давления на Грузию".

"Лидеры радикальной оппозиции являются агентами европейских бюрократов. Именно эти бюрократы запретили радикалам брать полученные в ходе выборов депутатские мандаты, и именно они отправили лидеров радикалов в тюрьму за отказ от сотрудничества с временной следственной парламентской комиссией", - подчеркнул Кобахидзе.

При этом премьер-министр отметил, что, тем не менее, власти Грузии остаются в режиме "стратегического ожидания" улучшения отношений с Евросоюзом.

"Будем надеяться, что определенные изменения в перспективе в Евросоюзе произойдут в отношении Грузии", - добавил он.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze Aİ-ni Gürcüstana təzyiqdə ittiham edib

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