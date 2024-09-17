Кобахидзе обсудит с представителями Администрации Байдена санкции против Грузии

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудит вопрос введения санкций против грузинской стороны с представителями Администрации президента США Джо Байдена.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обсудит вопрос введения санкций против грузинской стороны с представителями Администрации президента США Джо Байдена.

Как передает Report cо ссылкой на грузинские СМИ, об этом он заявил на брифинге.

"Конечно же, у нас состоится коммуникация. У меня лично также состоится коммуникация. Мы обсудим все темы", - отметил Кобахидзе.

Ранее сообщалось о том, что США ввели санкции против четырех граждан Грузии – должностных лиц МВД и лидеров медиаплатформы "Альт-Инфо". В госдепе также заявили, что введут визовые ограничения более чем для 60 граждан Грузии и членов их семей, так как, по мнению Вашингтона, они являются "соучастниками подрыва демократии" в Грузии.