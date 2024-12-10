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Кобахидзе: Нельзя ставить знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией 

Кобахидзе: Нельзя ставить знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией  Вызывают тревогу попытки поставить знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией.
В регионе
10 декабря 2024 г. 13:44
Кобахидзе: Нельзя ставить знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией 

Вызывают тревогу попытки поставить знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией.

Как сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Что касается закона против ЛГБТ, то, когда конкретные люди, политики и бюрократы ставят знак равенства между пропагандой ЛГБТ и евроинтеграцией, это, конечно, крайне тревожно. Я хотел бы напомнить вам, что предусматривает закон. Этот закон предусматривает, что однополые партнерства не могут быть легализованы, то есть им нельзя придать форму закона. Все это подразумевает, что в Грузии нельзя изменить пол с помощью хирургического вмешательства.

Вас никто не может заставить использовать хотя бы нейтральную терминологию, например, в отношении гендера. В законе не может быть дано иного определения, кроме как двух полов", - заявил Кобахидзе.

"Сегодня нам говорят, что в законе, кроме полов женского и мужского, должна быть прописана другая разновидность. В конце концов, это просто неслыханная вещь, и более того, некоторые люди говорят нам, что это и евроинтеграция - одно и то же. Это неправильный подход, конечно, такие подходы серьезно подрывают репутацию европейских структур в грузинском обществе", - сказал Кобахидзе.

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