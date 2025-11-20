Кобахидзе назвал решение ЕС отложить встречу с Грузией по правам человека попыткой избежать диалога

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что решение Брюсселя перенести запланированную на 21 ноября встречу ЕС - Грузия по вопросам прав человека является попыткой уйти от обсуждения спорных тем.

Как передает Report, об этом он сказал в эфире грузинского телеканала "Имеди".

По словам Кобахидзе, Тбилиси заранее представил состав своей делегации, однако в Брюсселе "избегают дискуссии" из-за того, что в списке участников оказался человек, которого в ЕС считают находящимся под санкциями.

Премьер отметил, что Евросоюз не вводил ограничений в отношении этого лица, а санкции против него были приняты только МИД Эстонии.

Грузинские СМИ сообщают, что речь идет о заместителе министра внутренних дел Александре Дарахвелидзе, которому несколько месяцев назад МИД Эстонии запретил въезд в страну.