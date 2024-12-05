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Кобахидзе назвал ложью заявление Блинкена о мирных митингующих в Тбилиси

Кобахидзе назвал ложью заявление Блинкена о мирных митингующих в Тбилиси Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена во лжи.
В регионе
5 декабря 2024 г. 15:16
Кобахидзе назвал ложью заявление Блинкена о мирных митингующих в Тбилиси

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обвинил госсекретаря США Энтони Блинкена во лжи.

"В заявлении госсекретаря представлена ложь, когда речь идет о мирных митингующих. Я надеюсь, что после 20 января ни в одном американском заявлении мы не встретим подобную ложь", - сказал Кобахидзе журналистам, комментируя тему санкций против грузинского руководства и заявление Блинкена о наказании тех, кто пытается заглушить голос мирных митингующих в Тбилиси.

Кобахидзе также затронул тему отношений с Украиной, заявив, что Грузия по-прежнему остается в одностороннем режиме дружбы с этой страной.

"Для нас очень дорога эта страна, ее дружественный народ, исходя из этого, какое бы решение не приняло украинское руководство, мы остаемся верны Украине и ее народу", - сказал грузинский премьер, комментируя информацию о введении Украиной санкций против грузинского руководства.

Он отметил, что украинское руководство, принимая решение о санкциях, вряд ли было самостоятельным.

"Видимо, определенные силы пытаются оставить новой администрации США в нашем регионе тяжелое наследство", - сказал Кобахидзе.

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