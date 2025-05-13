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Кобахидзе направил письмо Трампу и Вэнсу с предложениям возобновить связи Грузия-США

Кобахидзе направил письмо Трампу и Вэнсу с предложениям возобновить связи Грузия-США Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором выразил готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.
В регионе
13 мая 2025 г. 12:11
Кобахидзе направил письмо Трампу и Вэнсу с предложениям возобновить связи Грузия-США

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу и вице-президенту Джей Ди Вэнсу, в котором выразил готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство с Соединенными Штатами.

Об этом передает грузинское бюро Report.

"Несколько недель назад мы писали вам о грузино-американских отношениях. Этому письму предшествовали мои публичные заявления, в которых я открыто выразил готовность Грузии возобновить стратегическое партнерство между Грузией и США с чистого листа, с конкретной дорожной картой. Однако до сих пор мы не получили ответа на наше письмо и публичные заявления", - сказано письме.

Кобахидзе отметил, что Грузия уже много лет является самым надежным партнером США, и поддерживает в некоторых из самых горячих точек, включая Ирак и Афганистан.

"Только благодаря участию в этих двух миссиях наша маленькая страна сэкономила $2,5 млрд, что в разы превышает реальную помощь, оказанную Грузии из бюджета США... Мы также не включаем в реальную помощь средства, выделенные через посольство США, USAID, NED, Фонд Сороса и другие каналы для разжигания радикализма и ненависти в Грузии", - отмечается в письме.

Премьер отметил, что правительство Грузии терпеливо ждет этого момента, который должен послужить основой для перезагрузки грузино-американских отношений и восстановления стратегического партнерства между двумя странами.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidzedən Trampa açıq məktub: Baydenin cinayət xarakterli qərarları hələ də ləğv edilməyib

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