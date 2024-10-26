Кобахидзе: Мы признаем любые итоги парламентских выборов, объявленных ЦИК

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" примет любые результаты голосования на парламентских выборах.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" примет любые результаты голосования на парламентских выборах.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе журналистам после голосования.

Он призвал все партии признать результаты голосования, которые объявит ЦИК. При этом Кобахидзе отметил, что правящая партия пользуется наибольшей поддержкой у населения.

"В этом одно из принципиальных отличий между нами и радикальной оппозицией – мы, безусловно, следуем результатам, опубликованным ЦИК. Но я также призываю оппозицию, когда будет установлен результат в 60%, смириться с тем, что грузинский народ окончательно отказался вернуться в темное прошлое", - отметил он.

По его словам, это очень принципиальные, решающие выборы, которые приравнены к референдуму и к выборам 2012 года. На этих выборах должно быть окончательно решено направление развития страны.