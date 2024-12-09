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Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия

Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы оппозиции, что помогло пресечь попытку переворота в стране.
В регионе
9 декабря 2024 г. 14:52
Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы оппозиции, что помогло пресечь попытку переворота в стране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка "майдана" в нашей стране ровно за пять дней", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.

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