Кобахидзе: МВД нейтрализовало ресурсы оппозиции по совершению насилия

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы оппозиции, что помогло пресечь попытку переворота в стране.

МВД Грузии понадобилось пять дней, чтобы нейтрализовать ресурсы оппозиции, что помогло пресечь попытку переворота в стране.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"МВД понадобилось ровно пять дней для того, чтобы нейтрализовать ресурс насилия радикальной оппозиции. Я хочу еще раз поблагодарить министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, каждого полицейского. За эти дни в целом МВД действовало по стандартам выше американского и европейского, и именно так была пресечена попытка "майдана" в нашей стране ровно за пять дней", - сказал Кобахидзе на заседании правительства.