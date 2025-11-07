Кобахидзе: Мир между Баку и Ереваном укрепит политические позиции региона

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В регионе
    • 07 ноября, 2025
    • 12:24
    Подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном будет способствовать дальнейшему миру на Южном Кавказе, что крайне важно для укрепления политических позиций стран региона.

    Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью телеканалу TRT World.

    По его словам, подписание соглашения будет способствовать также имеет решающее значение для улучшения экономик стран.

    "Я считаю это мирное соглашение чрезвычайно важным. За последние 35 лет Грузия сыграла очень важную роль в содействии миру в регионе и продолжает играть очень важную роль для наших соседей, Армении и Азербайджана, которые не имеют выхода к морю. Экономическое партнерство Грузии с этими странами играет решающую роль в их экономическом развитии. Именно поэтому мы очень рады подписанию мирного соглашения между двумя странами. Сейчас во всех трех странах наблюдаются высокие темпы экономического роста, и это благодаря миру и отличному сотрудничеству между тремя странами. Поэтому мы должны продолжать идти в том же духе. Таково видение Грузии относительно развития региона Южного Кавказа", - отметил он.

    Kobaxidze: Bakı və İrəvan arasında sülh sazişi region ölkələrinin siyasi mövqeyini gücləndirəcək

