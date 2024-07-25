Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится

Если Грузия продолжит развиваться такими же темпами, к 2030 году уровень бедности может существенно снизиться.

Если Грузия продолжит развиваться такими же темпами, к 2030 году уровень бедности может существенно снизиться.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Конечно, нам еще далеко до европейских стандартов обнуления бедности, но если мы продолжим так же, то уже к 2030 году у нас будет существенный перелом с точки зрения социального положения населения. Бедность почти обнулится, если не полностью", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что рост экономики Грузии в январе-мае составил 9,3%, а уровень безработицы - 16,4%.