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Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится

Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится Если Грузия продолжит развиваться такими же темпами, к 2030 году уровень бедности может существенно снизиться.
В регионе
25 июля 2024 г. 01:33
Кобахидзе: К 2030 году бедность в Грузии почти обнулится

Если Грузия продолжит развиваться такими же темпами, к 2030 году уровень бедности может существенно снизиться.

Как передает Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил в интервью грузинскому телеканалу "Рустави-2".

"Конечно, нам еще далеко до европейских стандартов обнуления бедности, но если мы продолжим так же, то уже к 2030 году у нас будет существенный перелом с точки зрения социального положения населения. Бедность почти обнулится, если не полностью", - сказал он.

Кобахидзе добавил, что рост экономики Грузии в январе-мае составил 9,3%, а уровень безработицы - 16,4%.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: 2030-cu ilə qədər Gürcüstanda yoxsulluq sıfıra enəcək

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