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Кобахидзе исключил возможность повторения украинского "майдана" в Грузии

Кобахидзе исключил возможность повторения украинского "майдана" в Грузии Сценарий украинского "майдана" не сможет повториться в Грузии, поскольку в стране "сильные институты и мудрый народ".
В регионе
30 ноября 2024 г. 14:23
Кобахидзе исключил возможность повторения украинского майдана в Грузии

Сценарий украинского "майдана" не сможет повториться в Грузии, поскольку в стране "сильные институты и мудрый народ".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Радикалы и их зарубежные патроны всякий раз пытаются придумать повод для попытки беспорядков в стране и украинизации Грузии. Они еще не осознали, что, в отличие от Украины 2013 года, Грузия является независимым государством с сильными институтами, и, что самое главное, с опытным и мудрым народом, чью твердость никто не пошатнет. В Грузии не сможет осуществиться сценарий "майдана". Грузия - это государство, а этого государство, конечно, не допустит", - заявил Кобахидзе на брифинге.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze Gürcüstanda Ukrayna “Maydanı”nın təkrarlanması ehtimalını istisna edib

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