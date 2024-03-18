Кобахидзе и Столтенберг обсудили сотрудничество между Грузией и НАТО

Сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции Грузии в альянс обсудили грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси.

Сотрудничества НАТО-Грузия и процесс интеграции Грузии в альянс обсудили грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Тбилиси.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил Кобахидзе в ходе совместного заявления для прессы по итогам переговоров со Столтенбергом.

"Я рад, что сегодня мы еще раз обсудили вопросы сотрудничества НАТО-Грузия и интеграционный процесс... На протяжении многих лет наша страна активно участвовала в проводимых операциях под эгидой НАТО, внося тем самым значительный вклад в укрепление общей евроатлантической безопасности. С другой стороны, НАТО играла и продолжает играть важную роль в развитии обороноспособности Грузии", - отметил он.