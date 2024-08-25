Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв "второй фронт" против России

Грузия не подчинилась тяжелейшему давлению, не открыла "второй фронт" против РФ и тем самым сохранила мир.

Грузия не подчинилась тяжелейшему давлению, не открыла "второй фронт" против РФ и тем самым сохранила мир.

Как передает Report , об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая на предвыборном митинге.

"Мы не поддались огромному скоординированному давлению, не открыли второй фронт и не присоединились к санкциям, что могло бы привести страну к экономической катастрофе и войне. Рискуя многим, мы обеспечили мир для нашей страны", — сказал грузинский премьер.

Отметим, что 25 февраля 2022 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Это вызвало напряженность в отношениях Тбилиси и Киева.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла в Тбилиси Игоря Долгова.