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Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв "второй фронт" против России

Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв "второй фронт" против России Грузия не подчинилась тяжелейшему давлению, не открыла "второй фронт" против РФ и тем самым сохранила мир.
В регионе
25 августа 2024 г. 20:20
Кобахидзе: Грузия сохранила мир, не открыв второй фронт против России

Грузия не подчинилась тяжелейшему давлению, не открыла "второй фронт" против РФ и тем самым сохранила мир.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр республики Ираклий Кобахидзе, выступая на предвыборном митинге.

"Мы не поддались огромному скоординированному давлению, не открыли второй фронт и не присоединились к санкциям, что могло бы привести страну к экономической катастрофе и войне. Рискуя многим, мы обеспечили мир для нашей страны", — сказал грузинский премьер.

Отметим, что 25 февраля 2022 года бывший премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что не планирует вводить санкции против России, объясняя это национальными интересами. Это вызвало напряженность в отношениях Тбилиси и Киева.

В марте 2022 года президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла в Тбилиси Игоря Долгова.

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Версия на азербайджанском языке İrakli Kobaxidze: Gürcüstan “ikinci cəbhə” açmayaraq sülhü qorudu

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