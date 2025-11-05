Кобахидзе: Грузия расширит сотрудничество по росту грузопотоков по Среднему коридору

Грузия подтверждает свою готовность продолжать сотрудничество в направлении увеличения транспортных потоков между Китаем и Европой через Средний коридор.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил на Китайской международной выставке импортных товаров в Шанхае.

"Количество контейнеров, перевезенных по Среднему коридору между Китаем и Грузией, за январь-август 2025 года выросло на 71%. Кроме того, объем перевезенных в 2024 году грузов в 15 раз превысил показатель предыдущего года. Грузия в очередной раз подтверждает свою готовность продолжать сотрудничество в направлении увеличения транспортных потоков между Китаем и Европой через Средний коридор", - отметил он.

По его словам, Грузия все больше приобретает роль стратегического связующего звена между Европой и Азией.

"Такие крупные инфраструтурные проекты, как строительство глубоководного порта Анаклия, автомагистрали Восток-Запад, подводного черноморского кабеля, проект нового международного аэропорта Тбилиси и железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, превращают страну в ключевой торговый и транспортный маршрут между Китаем и Европой", – сказал он.