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Кобахидзе: Грузия примет меры, если посол ЕС не изменит риторику

Кобахидзе: Грузия примет меры, если посол ЕС не изменит риторику Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику.
В регионе
29 ноября 2024 г. 15:26
Кобахидзе: Грузия примет меры, если посол ЕС не изменит риторику

Власти Грузии примут дипломатические меры, если посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский не прекратит вмешиваться во внутренние дела страны и не изменит риторику.

Как передает грузинское бюро Report, об этом премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил сегодня на брифинге.

По словам грузинского премьера, посол ЕС давно делает заявления в пользу оппозиции и против грузинских властей, что является нарушением Венской конвенции.

"Определенное время мы не реагировали на все это, однако у всего есть свой предел. Если мы не увидим изменения поведения в будущем, то на подобные факты как в отношении посла Евросоюза, так и других послов у нас обязательно будет реакция. Речь идет о дипломатической реакции", - сказал Кобахидзе.

Глава грузинского правительства напомнил, что Герчинский в предвыборный период шантажировал грузинские власти, говорил, что ЕС не будет выделять им деньги, если они "не изменят курс". Кроме того, дипломат призывал жителей Грузии голосовать за оппозицию на парламентских выборах 26 октября.

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Версия на английском языке PM: Diplomatic measures will be taken if EU ambassador doesn't stop interfering in Georgia's internal affairs
Версия на азербайджанском языке Gürcüstanın Baş naziri: Aİ səfiri ölkənin daxili işlərinə müdaxiləni dayandırmasa, diplomatik tədbirlər görüləcək

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