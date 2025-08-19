Кобахидзе: Грузия открыта к диалогу, но европейская бюрократия избегает контактов

Грузия открыта к диалогу с Евросоюзом по любому вопросу, однако европейская бюрократия избегает контактов с представителями грузинских властей.

Грузия открыта к диалогу с Евросоюзом по любому вопросу, однако европейская бюрократия избегает контактов с представителями грузинских властей.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"Мы в очередной раз подтверждаем нашу готовность вести здоровую дискуссию по всем темам. Мы не закрываем ни один вопрос, но европейская демократия до сих пор избегает здоровых дискуссий, потому что правда не на их стороне. Мы приняли действенные законы, защищаем в стране верховенство закона и демократию, и никому не позволяем устроить у нас революции", - отметил он.

По его словам, для граждан Грузии важно, чтобы ЕС ассоциировался со справедливостью.

"Надеемся, что европейская бюрократия изменит свои подходы к Грузии. Приоритет нашей внешней политики - интеграция в Евросоюз", - сказал Кобахидзе.

Он отметил, что отношения с ЕС испортились в 2022 году, когда правительство Грузии отказалось от конфронтации, в том числе и военной, с Россией.

"Тогда и начался открытый шантаж в наш адрес из Брюсселя", - подчеркнул грузинский премьер.