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Кобахидзе: Грузия не допустит отсутствия выборов

Кобахидзе: Грузия не допустит отсутствия выборов Грузия проведет местные выборы осенью 2025 года, несмотря на призыв Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы их отложить, что напоминает украинский сценарий.
В регионе
11 февраля 2025 г. 19:05
Кобахидзе: Грузия не допустит отсутствия выборов

Грузия проведет местные выборы осенью 2025 года, несмотря на призыв Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы их отложить, что напоминает украинский сценарий.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Отметим, что ранее Бюро Конгресса местных и региональных властей Совета Европы опубликовало заявление, в котором призывает правительство Грузии соблюдать европейские стандарты в области прав человека и демократии. Бюро призывает власти отложить проведение выборов в органы местного самоуправления, которые намечены на осень текущего года, так как они могут "усугубить ситуацию" в стране при текущей политической обстановке.

"В Грузии все должны уважать Конституцию и законодательство. Органы местного самоуправления, мэры, сакребуло (горсобрания) избраны на четырехлетний срок, и, естественно, по окончании четырех лет этот мандат нуждается в обновлении", - заявил Кобахидзе журналистам, комментируя призыв европейского органа.

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