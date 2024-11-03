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Кобахидзе: Грузия готова пересмотреть любой закон

Кобахидзе: Грузия готова пересмотреть любой закон Власти Грузии готовы пересмотреть любой закон, если кто-то убедит в его несоответствии юридическим принципам.
В регионе
3 ноября 2024 г. 13:42
Кобахидзе: Грузия готова пересмотреть любой закон

Власти Грузии готовы пересмотреть любой закон, если кто-то убедит в его несоответствии юридическим принципам.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в интервью итальянскому телеканалу Sky TG24.

"Если кто-то убедит нас в том, что тот или иной закон не соответствует юридическим принципам или европейскому духу, мы готовы пересмотреть любое решение, хотя для этого необходимы искренние дискуссии", - заявил Кобахидзе.

Отношения ЕС, США и Грузии стали существенно ухудшаться после принятия ее парламентом в мае закона "О прозрачности иностранного влияния".

Евросоюз неоднократно призывал власти Грузии отказаться от этого закона, однако, лидеры правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" неизменно настаивали на том, что целью закона служит прозрачность финансовых потоков работающим в стране НПО.

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