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Кобахидзе: Грузия готова качественно перезагрузить отношения с США

Кобахидзе: Грузия готова качественно перезагрузить отношения с США Грузия готова качественно перезагрузить отношения с США и возобновить стратегическое партнерство с этой страной с чистого листа.
В регионе
20 января 2025 г. 11:39
Кобахидзе: Грузия готова качественно перезагрузить отношения с США

Грузия готова качественно перезагрузить отношения с США и возобновить стратегическое партнерство с этой страной с чистого листа.

Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом в ходе заседания правительства заявил премьер Ираклий Кобахидзе.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил готовность страны к перезагрузке отношений с США после вступления в должность избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

"Мы еще раз можем зафиксировать нашу готовность и желание существенно перезагрузить отношения, возобновить с чистого листа стратегические отношения с США. Мы надеемся, что у нас в этом направлении будут важные успехи", - сказал он.

Касаясь инаугурации избранного президента США Дональда Трампа, который состоится сегодя, Кобахидзе также отметил, что последние четыре года выдались тяжелыми во всем мире и в Грузии было "четыре попытки революции". Премьер выразил надежду, что последующие четыре года, во время правления Трампа, будут намного более спокойными, что, по его словам, положительно отразится и на Грузии.

"У президента Трампа очень амбициозный план - это план победы над созданием "глубинного государства. Мы хотим пожелать успехов президенту Трампу в этом деле. Победа в этом деле будет иметь решающее значение в нормализации грузино-американских отношений", - отметил он.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Trampın hakimiyyətdə olacağı dörd ilin sakit keçəcəyinə ümid edirik
Версия на английском языке Kobakhidze: Georgia ready for qualitative reset of relations with US

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