    В регионе
    • 06 октября, 2025
    • 23:43
    Кобахидзе: Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону

    Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону. Для них главное – это истина.

    Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

    Он отметил, что грузинское общество уже не верит заявлениям иностранных дипломатических представителей или международных организаций.

    "Общество больше не следует слепо за послами США и ЕС. Это одно из наших главных достижений. Людям уже не важно - ЕС, Брюссель, Кремль или Вашингтон, для них главное - истина", - сказал глава правительства в интервью телеканалу "Рустави 2".

    По словам Кобахидзе, в предыдущие годы революционные процессы в Грузии в основном контролировались политическими партиями и иностранными спецслужбами, а позже эту роль взяли на себя СМИ и неправительственные организации.

    Грузинский премьер заявил, что сегодня в Грузии изменилось общественное сознание, и уже ни один иностранный агент не может влиять на общественное мнение так, как прежде:

    "Если представитель ЕС или посол США поддерживает неправильные ценности для страны, общество это видит и не принимает. В 2023-2024 годах некоторые их ложные заявления порождали общественный гнев. Сегодня же ситуация иная - общество уже думает, анализирует и само определяет правду. Это одно из величайших достижений Грузии".

