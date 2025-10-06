Грузинское общество больше не доверяет слепо ни Брюсселю, ни Кремлю, ни Вашингтону. Для них главное – это истина.

Как сообщает местное бюро Report, об этом сказал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Он отметил, что грузинское общество уже не верит заявлениям иностранных дипломатических представителей или международных организаций.

"Общество больше не следует слепо за послами США и ЕС. Это одно из наших главных достижений. Людям уже не важно - ЕС, Брюссель, Кремль или Вашингтон, для них главное - истина", - сказал глава правительства в интервью телеканалу "Рустави 2".

По словам Кобахидзе, в предыдущие годы революционные процессы в Грузии в основном контролировались политическими партиями и иностранными спецслужбами, а позже эту роль взяли на себя СМИ и неправительственные организации.

Грузинский премьер заявил, что сегодня в Грузии изменилось общественное сознание, и уже ни один иностранный агент не может влиять на общественное мнение так, как прежде:

"Если представитель ЕС или посол США поддерживает неправильные ценности для страны, общество это видит и не принимает. В 2023-2024 годах некоторые их ложные заявления порождали общественный гнев. Сегодня же ситуация иная - общество уже думает, анализирует и само определяет правду. Это одно из величайших достижений Грузии".