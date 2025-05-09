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Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от "глубинного государства"

Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от "глубинного государства" Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от "глубинного государства"
В регионе
9 мая 2025 г. 12:49
Кобахидзе: Европейские чиновники получают указания от глубинного государства

Некоторые чиновники в европейских структурах получают указания от "глубинного государства" и ведут политику против национальных интересов Грузии.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Он напомнил, что в 2022 году грузинскому народу без какого-либо обоснования отказали в предоставлении статуса кандидата в членство в ЕС, а затем отказали и в переговорах с ЕС.

По словам Кобахидзе, представители "глубинного государства" требовали от правительства Грузии присоединиться к санкциям против России, но правительство отклонило это предложение. После этого президент Украины Владимир Зеленский отозвал посла из Тбилиси.

"Ни одна европейская страна не критиковала это решение, потому что оно было скоординированным. Нам сказали, что мы должны присоединиться к санкциям и отправить бойцов. Мы этого не сделали, в результате посол был отозван. Это и послужило причиной, почему на нас начали оказывать политическое давление", - сказал он.

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Версия на английском языке Kobakhidze: European officials receive orders from ‘Deep State’, act against Georgia's national interests
Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Avropalı məmurlar "dərin dövlət"dən tapşırıq alaraq Gürcüstanın milli maraqlarına qarşı çıxırlar

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