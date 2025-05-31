Кобахидзе: Европейская бюрократия игнорирует принципы справедливости и верховенства закона

Европейская бюрократия игнорирует принципы справедливости и верховенства закона.

Европейская бюрократия игнорирует принципы справедливости и верховенства закона.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе журналистам, комментируя позицию Евросоюза по поводу задержания оппозиционного политика Ники Мелия.

Он обвинил европейскую бюрократию в двойных стандартах:

"Это признак серьезного кризиса в правовой сфере, существующего в Европе. Если роль "глубинного государства", влияющего на европейскую бюрократию, не будет уменьшена, выход из существующего кризиса будет невозможен. Это жизненно важно для развития Европейского Союза как системы, основанной на правилах, и крайне важно для будущего организации".

И.Кобахидзе заявил, что Ника Мелия был задержан в административном порядке:

"Оппозиционный политик не проявил уважения к следственной комиссии парламента и не соблюдал законы. Каждый, кто нарушает закон, будет привлечен к ответственности. В Грузии строится правовое государство, и каждый должен уважать верховенство закона".