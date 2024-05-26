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Кобахидзе: единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году

Кобахидзе: единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году.
В регионе
26 мая 2024 г. 14:18
Кобахидзе: единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году

Единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году.

Как передает Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в своем выступлении в День независимости Грузии.

"Нашей "землей обетованной", то есть грузинской мечтой, через 40 лет после восстановления независимости Грузии является жизнь в единой и сильной Грузии с нашими абхазскими и осетинскими братьями и сестрами, единая и сильная Грузия должна стать полноправным членом европейской семьи в 2030 году", – сказал он.

Отметим, что 26 мая в Грузии отмечается День независимости. Праздничные мероприятия проходят в Тбилиси и в других 18 городах страны.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Vahid və güclü Gürcüstan 2030-cu ildə Avropa ailəsinin tamhüquqlu üzvü olmalıdır

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