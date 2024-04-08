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Кобахидзе: Через несколько лет в Тбилиси появится новый аэропорт

Кобахидзе: Через несколько лет в Тбилиси появится новый аэропорт Новый международный аэропорт будет построен в Тбилиси.
В регионе
8 апреля 2024 г. 11:55
Кобахидзе: Через несколько лет в Тбилиси появится новый аэропорт

Новый международный аэропорт будет построен в Тбилиси.

Как передает грузинское бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на сегодняшнем заседании правительства.

"Через несколько лет в Тбилиси появится совершенно новый, ультрасовременный аэропорт", - отметил он.

По его словам, вчера состоялось заседание Экономического совета, на котором было принято решение по данному проекту. Пропускная способность аэропорта сегодня составляет около 4-4,5 млн пассажиров. В будущем ожидается быстрый и последовательный рост визитеров, чему должна способствовать инфраструктура.

"Мы рассмотрели два альтернативных варианта. Один предполагал расширение старого аэропорта, другой – строительство нового аэропорта в Вазиани. Расходы на расширение должны были составить около 900 млн долларов. А стоимость строительства нового аэропорта составляет около 1 млрд 260 млн долларов", - отметил он.

Строительство нового аэропорта позволит позволит принимать до 19 млн пассажиров.

По словам Ираклия Кобахидзе, новый аэропорт будет полностью соответствовать самым высоким современным стандартам.

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Версия на английском языке Kobakhidze: New airport to appear in Tbilisi in next few years
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə yeni beynəlxalq hava limanı tikiləcək

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