Кобахидзе: Акции в Тбилиси - это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа

Акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом. Это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа.

Акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом. Это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа.

Как сообщает местное бюро Report , об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"События развиваются точно так, как показано в известном отчете "Института Маккейна". В нем говорится, что если оппозиция победит, ЕС и США поддержат мирную передачу власти", - заявил премьер.

По его словам, митинг изначально планировался как насильственный, и после того как собрались протестующие, акция превратилась в агрессию против полиции.