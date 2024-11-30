Акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом. Это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа.
Как сообщает местное бюро
"События развиваются точно так, как показано в известном отчете "Института Маккейна". В нем говорится, что если оппозиция победит, ЕС и США поддержат мирную передачу власти", - заявил премьер.
По его словам, митинг изначально планировался как насильственный, и после того как собрались протестующие, акция превратилась в агрессию против полиции.