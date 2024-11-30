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Кобахидзе: Акции в Тбилиси - это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа

Кобахидзе: Акции в Тбилиси - это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа Акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом. Это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа.
В регионе
30 ноября 2024 г. 19:07
Кобахидзе: Акции в Тбилиси - это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа

Акции в Тбилиси не имеют ничего общего с политическим протестом. Это сценарий насильственной смены власти, поддерживаемый из-за рубежа.

Как сообщает местное бюро Report, об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

"События развиваются точно так, как показано в известном отчете "Института Маккейна". В нем говорится, что если оппозиция победит, ЕС и США поддержат мирную передачу власти", - заявил премьер.

По его словам, митинг изначально планировался как насильственный, и после того как собрались протестующие, акция превратилась в агрессию против полиции.

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Версия на азербайджанском языке Kobaxidze: Tbilisidəki aksiyalar xaricdən dəstəklənən zorla hakimiyyətin dəyişdirilməsi ssenarisidir

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