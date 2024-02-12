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КНР передаст Кыргызстану $100 тыс. для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

КНР передаст Кыргызстану $100 тыс. для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая передаст Бишкеку 100 тыс. долларов для помощи в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ.
В регионе
12 февраля 2024 г. 15:13
КНР передаст Кыргызстану $100 тыс. для ликвидации последствий аварии на ТЭЦ

Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая передаст Бишкеку 100 тыс. долларов для помощи в ликвидации последствий аварии на ТЭЦ.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщило посольство КНР в Кыргызстане.

Сообщается, что об этом было заявлено в ходе встречи замглавы МИД Кыргызстана Айбека Молдогазиева с послом Ду Дэвэнь. Она подчеркнула, что Китай и Кыргызстан являются добрыми соседями и надежными партнерами, а двусторонние отношения "находятся на исторической высоте".

"В связи с аварией на ТЭЦ Бишкека секретарь парткома СУАР Ма Синжуй направил главе кабмина письмо... Также от имени парткома и Народного правительства СУАР сообщил о предоставлении столице КР гуманитарной финансовой помощи на сумму 100 тыс. долларов", - говорится в релизе.

Отмечается, что посольство переведет средства в ближайшее время.

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Версия на английском языке China to give $100,000 to Kyrgyzstan to eliminate consequences of power plant accident

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