КНДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией

НДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который был подписан 19 июня в Пхеньяне.

НДР ратифицировала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией, который был подписан 19 июня в Пхеньяне.

Как передает Report , об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) и государственное радио "Голос Кореи".

Отмечается, что лидер КНДР Ким Чен Ын подписал соответствующий указ 11 ноября. 9 ноября закон о ратификации договора подписал президент РФ Владимир Путин.

В соответствии с документом стороны на постоянной основе поддерживают и развивают с учетом законодательства своих государств и их международных обязательств отношения всеобщего стратегического партнерства, базирующиеся на принципах взаимного уважения государственного суверенитета и территориальной неприкосновенности, невмешательства во внутренние дела, равенства и других принципах международного права, касающихся дружественных отношений и сотрудничества между государствами.

Договор, в частности, предусматривает незамедлительное оказание военной и иной помощи, если одна из сторон подвергнется вооруженному нападению в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Кроме того, они обязуются не заключать с третьими государствами соглашения, направленные против суверенитета, безопасности, территориальной неприкосновенности, права на свободный выбор и развитие политической, социальной, экономической и культурной систем другой стороны.

Документ состоит из 23 пунктов.

Несмотря на то, что ранее договор о "всеобъемлющем стратегическом партнерстве" между РФ и КНДР не действовал официально, на протяжении длительного времени ряд различных источников сообщает о том, что в РФ уже находятся военнослужащие из Северной Кореи, которые будут направлены на войну против Украины.

Высокопоставленные чиновники из США, Южной Кореи и Украины близки в оценках, согласно которым численность этих солдат в РФ достигает как минимум 10 тысяч человек. По данным СМИ, они проходят подготовку на военных объектах в дальневосточных регионах России. Киев утверждает, что часть северокорейских солдат после обучения была направлена в Курскую область, где продолжается военная операция ВСУ, и среди сил КНДР уже наблюдаются потери.

Кроме того, по данным Киева, на фронте уже находятся северокорейские офицеры, которые помогают силам РФ использовать для атак по Украине оружие, ранее переданное Пхеньяном Москве.