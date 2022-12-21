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КНБ: В столице Казахстана готовился теракт

КНБ: В столице Казахстана готовился теракт Житель столицы Казахстана (Астана) готовил теракт, а также вербовал людей для террористической деятельности.
В регионе
21 декабря 2022 г. 12:13
КНБ: В столице Казахстана готовился теракт

Житель столицы Казахстана (Астана) готовил теракт, а также вербовал людей для террористической деятельности.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом сообщила пресс-служба Комитета нацбезопасности.

"Вступил в законную силу обвинительный приговор Сарыаркинского районного суда г. Астана в отношении жителя столицы "Ш". Судом доказана его вина в приготовлении к акту терроризма, вербовке и подготовке лиц в целях организации террористической деятельности, а также пропаганде терроризма, насильственного захвата и удержания власти, изменения конституционного строя Республики Казахстан", - говорится в сообщении КНБ республики.

Ему назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы.

Апелляционной коллегией по уголовным делам суда Астаны приговор оставлен без изменения.

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Версия на английском языке State Committee: Terrorist attack was being prepared in Kazakhstani capital

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