О нас

КНБ пресек подготовку теракта в колониях Казахстана

КНБ пресек подготовку теракта в колониях Казахстана Заключенные трех колоний Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей Казахстана объединились в одну ячейку.
В регионе
25 ноября 2024 г. 11:36
КНБ пресек подготовку теракта в колониях Казахстана

Заключенные трех колоний Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей Казахстана объединились в одну ячейку.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, они являлись сторонниками радикальной религиозной идеологии.

Цель - подготовка теракта, пропаганда терроризма и вербовка лиц для организации террористической деятельности.

Деятельность "друзей по интересам" пресек КНБ, при участии МВД и при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи", - сообщили в комитете национальной безопасности.

Из десяти сторонников радикальной религиозной идеологии один был задержан в Алматы, он находился на пробационном контроле.

В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Самое читаемое

Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
Глава ГКНБ: Пресечены две попытки покушения на президента Кыргызстана
20 ноября 2024 г. 15:57
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
Глава МИД Ирана выразил протест Франции из-за новых санкций Европы против Тегерана
20 ноября 2024 г. 15:39
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
Размер трудовых пенсий в Азербайджане в 2025 году увеличится на 8%
19 ноября 2024 г. 11:54
Житель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
ВидеоЖитель Тебриза - этнический азербайджанец был избит в Армении
22 ноября 2024 г. 10:08
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
Маманбий Омаров: Узбекистан привержен международным обязательствам по защите климата
20 ноября 2024 г. 13:11
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
Украина ожидает реакции Запада на использование РФ межконтинентальной баллистической ракеты
21 ноября 2024 г. 15:58
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
В Азербайджане похолодает, пройдут ливни, выпадет снег
23 ноября 2024 г. 15:48
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
МИД: Азербайджан представил в Гаагский суд материалы против Армении за незаконное использование энергетических ресурсов
20 ноября 2024 г. 10:19
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
Численность населения НАР увеличилась на 0,5%
18 ноября 2024 г. 14:48
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
Haber Global: Франция пытается сорвать COP29 через провокации
20 ноября 2024 г. 16:51

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi