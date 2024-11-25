КНБ пресек подготовку теракта в колониях Казахстана

Заключенные трех колоний Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей Казахстана объединились в одну ячейку.

Заключенные трех колоний Алматинской, Костанайской и Жетысуской областей Казахстана объединились в одну ячейку.

Как передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, они являлись сторонниками радикальной религиозной идеологии.

Цель - подготовка теракта, пропаганда терроризма и вербовка лиц для организации террористической деятельности.

Деятельность "друзей по интересам" пресек КНБ, при участии МВД и при координации прокуратуры Алматинской области в учреждениях уголовно-исполнительной системы.

"По предварительным данным, один из фигурантов готовил теракт в условиях заключения, а остальные принимали участие в пропаганде терроризма и вербовке лиц в целях организации террористической деятельности. В ходе обысков по местам отбывания наказания изъято холодное оружие, смартфоны и иные вещественные доказательства. Одно лицо имеет судимость за экстремизм. Остальные отбывают наказание за убийство, разбои и кражи", - сообщили в комитете национальной безопасности.

Из десяти сторонников радикальной религиозной идеологии один был задержан в Алматы, он находился на пробационном контроле.

В отношении указанных лиц ведутся досудебные расследования по статьям 255, 256 и 259 Уголовного кодекса. Иная информация в соответствии с частью 1 статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса разглашению не подлежит.