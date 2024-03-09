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КНБ Казахстана расследует ликвидацию ФСБ России двух граждан, подозреваемых в терроризме

КНБ Казахстана расследует ликвидацию ФСБ России двух граждан, подозреваемых в терроризме Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в связи с ликвидацией двух граждан страны спецслужбами РФ.
В регионе
9 марта 2024 г. 11:31
КНБ Казахстана расследует ликвидацию ФСБ России двух граждан, подозреваемых в терроризме

Комитет национальной безопасности (КНБ) Казахстана начал расследование в связи с ликвидацией двух граждан страны спецслужбами РФ.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба КНБ.

"В СМИ опубликована информация о ликвидации силовыми структурами России двух граждан Казахстана при попытке организации теракта. Казахстанское гражданство и выезд этих лиц в Россию подтверждаются. По указанному факту КНБ ведется досудебное расследование", – говорится в сообщении комитета.

7 марта ФСБ России сообщила о предотвращении теракта в Москве. По информации службы, двое членов группировки "Вилаят Хорасан" (отделение Исламского государства), являвшиеся гражданами Казахстана, планировали вооруженное нападение на местную синагогу. В ходе задержания они были ликвидированы.

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