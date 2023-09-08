КНБ Казахстана предотвратил попытку подрыва мавзолея и вооруженное нападение

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооруженное нападение в Астане.

Сотрудники Комитета нацбезопасности (КНБ) Казахстана в текущем году предотвратили попытку подрыва мавзолея на юге страны и вооруженное нападение в Астане.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил зампредседателя ведомства Руслан Сейсембаев на заседании Совета Региональной антитеррористической структуры Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

"В этот период непосредственно в Казахстане стабильно сохраняется повышенная террористическая опасность. Ежегодно предотвращается не менее двух терактов. Только в этом году на ранней стадии приготовления сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане", - цитирует Сейсембаева агентство "Казинформ".

По его словам, поступающая в КНБ информация позволяет сделать вывод, что формирование террористических угроз для государств - членов Шанхайской организации сотрудничества происходит под воздействием нескольких доминирующих факторов.