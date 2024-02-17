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КНБ Казахстана начал масштабную операцию в нескольких регионах

КНБ Казахстана начал масштабную операцию в нескольких регионах Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана заявил о начале операции сразу в нескольких областях страны и Шымкенте.
В регионе
17 февраля 2024 г. 09:27
КНБ Казахстана начал масштабную операцию в нескольких регионах

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана заявил о начале операции сразу в нескольких областях страны и Шымкенте.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"17 февраля КНБ совместно с органами полиции и при координации Генеральной прокуратуры в Актюбинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Туркестанской областях и в Шымкенте начата операция по пресечению деятельности преступных группировок. В них состоят приверженцы деструктивных религиозных течений. Результаты мероприятий будут освещены в ближайшие дни", - отметили в пресс-службе КНБ.

Ранее в Шымкенте задержали подозреваемого в пропаганде терроризма. Как отметили следователи, он планировал уехать в Сирию, чтобы участвовать в боевых действиях на стороне террористических группировок.

В отношении фигуранта расследуется уголовное дело по статье 256 Уголовного кодекса, проводятся следственные действия.

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