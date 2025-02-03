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КНБ Казахстана изъял свыше 1,5 тыс. боеприпасов с начала года

КНБ Казахстана изъял свыше 1,5 тыс. боеприпасов с начала года Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана с начала 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий изъял из незаконного оборота боеприпасы и оружия.
В регионе
3 февраля 2025 г. 09:45
КНБ Казахстана изъял свыше 1,5 тыс. боеприпасов с начала года

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана с начала 2025 года в результате оперативно-розыскных мероприятий изъял из незаконного оборота боеприпасы и оружия.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

Эти мероприятия были проведены совместно с органами полиции и прокуратуры. Всего изъято: 25 пистолетов, 8 автоматов "Калашникова", 23 ружья, 17 гранат, 1 521 боеприпас различного калибра.

"Установлено, что из указанного количества вооружения четыре единицы были похищены в период "январских событий", - сообщили в КНБ.

По данным фактам проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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