КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана арестовал 19 человек, которые подозреваются в совершении террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана арестовал 19 человек, которые подозреваются в совершении террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

Как передает Report со ссылкой на "Акорда", об этом глава КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева.

Он также сообщил о том, что за четыре месяца 2023 года сотрудники комитета нацбезопасности нейтрализовали 8 опасных организованных преступных групп, ликвидировали 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов.

"Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тыс. единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов", - отметил он.

Сообщается, что президент Токаев по итогам встречи дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.