О нас

КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов

КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана арестовал 19 человек, которые подозреваются в совершении террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.
В регионе
2 мая 2023 г. 13:59
КНБ Казахстана арестовали 19 человек по подозрению в совершении терактов

Комитет нацбезопасности (КНБ) Казахстана арестовал 19 человек, которые подозреваются в совершении террористических преступлений, в том числе теракт с использованием самодельного взрывного устройства в одном из мест массового скопления населения.

Как передает Report со ссылкой на "Акорда", об этом глава КНБ Ермек Сагимбаев проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева.

Он также сообщил о том, что за четыре месяца 2023 года сотрудники комитета нацбезопасности нейтрализовали 8 опасных организованных преступных групп, ликвидировали 7 подпольных цехов по изготовлению оружия и боеприпасов.

"Из незаконного оборота изъято 268 единиц оружия, 21 граната и более 30 тыс. единиц боеприпасов. Пресечена деятельность 16 нарколабораторий, 11 международных и 17 региональных наркоканалов", - отметил он.

Сообщается, что президент Токаев по итогам встречи дал ряд конкретных поручений по направлениям деятельности органов национальной безопасности.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Kazakhstan arrests 19 people on suspicion of committing terror attacks

Другие новости из категории

Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента
Делегацию Армении на заседании ПА ОЧЭС в Анкаре возглавит спикер парламента
2 мая 2023 г. 14:08
Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа
Эрдоган: Турция производит оружие и технологии, несмотря на попытки саботажа
2 мая 2023 г. 13:40
Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания
Сулейман Сойлу: Турция достойно выдержала все испытания
2 мая 2023 г. 13:29
За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием
За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием
2 мая 2023 г. 13:26
Комитет Рады Украины поддержал продление действия военного положения в стране
Комитет Рады Украины поддержал продление действия военного положения в стране
2 мая 2023 г. 13:00
Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции Столетие Турции
Эрдоган: Производя технологии, мы реализуем цели концепции "Столетие Турции"
2 мая 2023 г. 12:53
Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом
Мевлют Чавушоглу: Турция - единственная страна НАТО, которая реально борется с терроризмом
2 мая 2023 г. 12:25
В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести
В Украине запустили Единый реестр пропавших без вести
2 мая 2023 г. 11:54
СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах
СМИ: В Турции вероятен второй тур на президентских выборах
2 мая 2023 г. 11:40
В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании
В Югре эвакуировали более 1 тыс. человек из школы и колледжа из-за сообщения о минировании
2 мая 2023 г. 10:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi