КНБ: ​Казахстан столкнулся с массированной вербовкой граждан террористами

Баку. 29 июня. REPORT.AZ/ Казахстан сталкивается с массированной вербовкой своих граждан террористическими организациями. Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом заявил председатель Комитета национальной безопасности (КНБ) этой страны Нуртай Абыкаев.

"Хотели бы коротко остановиться на проблемах, которые стоят перед нашей страной и мало отличаются от тех, которые есть и в других государствах: мы сталкиваемся с массированной вербовкой, пропагандой идеологии экстремизма и терроризма через интернет, через нелегальное проникновение в страну экстремистской литературы и разных миссионеров", — сказал Абыкаев на региональной конференции по противодействию насильственному экстремизму.

По сведениям главы КНБ, в настоящее время в вооруженных конфликтах в Сирии и Ираке участвуют более 150 граждан Казахстана, вместе с ними находятся свыше 200 жен, вдов боевиков и детей.